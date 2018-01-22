الجيش البريطاني: روسيا قد تقوم بـ "أعمال عدائية" لا يمكن التنبؤ بها

رجح نيكولاس كارتر رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية أن روسيا قد تبدأ "أعمال عدائية" بسرعة وبطريقة لا يمكن لأحد أن يتنبأ بها.

وقال كارتر أثناء كلمة في كلية القوات المسلحة الملكية إن "روسيا استغلت سوريا لإنشاء قوات تعمل في الخارج.. وكسب عدد كبير من الضباط الروس خبرة قتالية فريدة. وهم اختبروا صواريخ طويلة المدى، إضافة إلى 150 نوعا من الأسلحة والمعدات العسكرية".

وبحسب الجنرال البريطاني فإن "الأعمال العدائية" الروسية قد تهدف إلى تخريب الأمن الأوروبي، وتقويض الثقة لحلف شمال الأطلسي.

وكان سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي أفاد في وقت سابق بأن عدد قوات الناتو بالقرب من الحدود الروسية ازداد بـ3 أضعاف خلال السنوات الـ10 الماضية، وبـ8 أضعاف قرب الحدود الروسية الغربية بالتحديد.

وأعلنت روسيا مرارا أنها سترد بشكل مناسب على التصعيد العسكري للناتو قرب حدودها.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين