الاتحاد الأوروبي: تقديم ما يزيد عن 42 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عزم الدول المانحة تقديم ما يزيد عن 42 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، إن الاتحاد يدعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولا يرى حلا غيره.

وأضافت: "وضع الفلسطينيين في غزة يؤكد الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله موغريني في بروكسل. وبحث معها سبل دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية ودعم حل الدولتين.

وأكد الحمد الله، على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بدور فعال في عملية السلام، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الحمد الله الاتحاد للضغط على إسرائيل، من أجل وقف خطواتها الرامية لتقويض حل الدولتين، وإلزامها بوقف التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، واعتقال المواطنين، خاصة الأطفال الفلسطينيين.

وانعقدت اليوم الأربعاء، في مركز المفوضية الأوروبية ببروكسل، جلسة استثنائية لمجموعة الدول المانحة الدولية، من أجل فلسطين، أو ما يعرف بلجنة الارتباط الخاصة، التي تترأسها النرويج.

وشارك في الجلسة ممثلون عن دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية بالإضافة لبلدان أخرى. وبحسب بيان سابق للمفوضية الأوروبية "تهدف القمة للتأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لعملية السلام من خلال حل الدولتين تكون القدس عاصمتهما المشتركة".

المصدر: وكالات

رُبى آغا