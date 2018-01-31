مقتل فتاة نتيجة قصف من سوريا على تركيا

أسفر سقوط قذائف صاروخية، مصدرها الأراضي السورية، على منازل في مقاطعة هاتاي التركية عن مقتل شابة.

وذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن القذائف أُطلقت من منطقة في عفرين، حيث تنشط وحدات "حماية الشعب الكردية"، التي تستهدفها عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي قبل أيام.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أحد القذائف سقطت في منزل يتكون من 3 طوابق ما أدى إلى مقتل شابة عمرها 17 عاما، بالإضافة إلى إصابة شخص آخر.

ينفذ الجيش التركي منذ 20 يناير/كانون الثاني الجاري، عملية "غصن الزيتون"، التي تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" الإرهابيين، شمالي غرب سوريا.

المصدر: وكالات

نادر همامي