تركيا تعلن سيطرتها على جبل استراتيجي بعفرين.. والأكراد يتحدثون عن "إفشال هجماتها "

أعلنت القوات التركية وعناصر "الجيش السوري الحر"، مساء الأحد سيطرتهما على قرية قسطل جندو جنوب جبل برصايا بمنطقة عفرين، ضمن عملية "غصن الزيتون"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وذكرت الوكالة أن القوات التركية وقوات "الجيش السوري الحر" بدأت بتعزيز النقاط الأمنية وإحكام التحصينات في جبل برصايا الاستراتيجي قرب عفرين، بعد تحريره من "مسلحي التنظيم الإرهابي" (في إشارة إلى عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية)، صباح الأحد.

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وبحسب "الأناضول"، فقد تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر"، في اليوم التاسع من عملية "غصن الزيتون"، من تحرير 18 نقطة عسكرية في منطقة عفرين.

قسد تعلن إفشالها هجوم الجيش التركي على قرية "كفري كر"

من جهته أعلن المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" أساسها) إفشال هجوم شنّته القوات التركية والمسلحون السوريون الموالون لها على قرية كفري كر التابعة لناحية راجو، "وأجبرت المهاجمين على الهروب من مواقع القتال"، بحسب بيان صدر عن المركز.

anfarabic.com

وكانت قوات "قسد" الكردية قد أعلنت أنها أفشلت "العدوان التركي يوم أمس على تل قسطل وكبّدت القوات التركية "خسائر فادحة".

وجاء في بيان صدر عن "قسد" أنه "بعد فشل الهجوم قام طيران الغزو باستهداف التلة وقصفها بعدة غارات، كذلك قصفت قرية قودة في ناحية راجو بعدة غارات".

وكان الجيش التركي بدأ في الـ20 من يناير الجاري، عملية "غصن الزيتون" ضد المقاتلين الأكراد السوريين في مدينة عفرين بريف حلب السورية، حيث تعمل قوات الجيش التركي بالتعاون مع فصائل ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" .

وأدانت دمشق بشدة التدخل التركي في عفرين شمالي سوريا، مشيرة إلى أن المنطقة جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

المصدر: وكالات

قدري يوسف