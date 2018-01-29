سوريا.. التلة "915" في يد القوات التركية

سيطرت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر"، الاثنين، على تلة استراتيجية غربي عفرين شمالي سوريا، ضمن عملية "غصن الزيتون"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

وأكدت مصادر في "السوري الحر"، السيطرة على التلة "915" الاستراتيجية الواقعة جنوبي بلدة راجو، بعد عملية مشتركة مع القوات التركية.

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وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن السيطرة على التلة ستتيح للقوات التركية و"السوري الحر" رصد كافة نقاط تنظيم "ب ي د" الذراع السوري لتنظيم حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا.

وبالسيطرة على التلة، يكون الجيشان التركي و"الحر" قد حرّرا 21 نقطة منها 15 قرية و5 تلال استراتيجية ومزرعة، في إطار العملية التي انطلقت في 20 يناير/كانون الثاني الجاري مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" والمسلحين الأكراد شمال غربي سوريا.

وكان قائد الجيش الثاني في القوات التركية الجنرال إسماعيل متين قد قام بزيارة مفاجئة لجبل برصايا، شرق منطقة عفرين السورية، بعد سيطرة القوات التركية وحلفائها على المنطقة المحيطة بالجبل مؤخرا.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية بأن الجنرال التركي أشرف أثناء الزيارة على سير عملية "غصن الزيتون" التي تديرها أنقرة ومسلحو"الجيش السوري الحر" ضد الفصائل الكردية في عفرين.

وقالت السلطات التركية مرارا إن عفرين، التي تقطنها أغلبية كردية وتتمركز فيها "وحدات حماية الشعب"، تمثل خطرا حقيقيا على أمن تركيا.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لـ"تحالف قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة.

المصدر: الأناضول

ياسين بوتيتي