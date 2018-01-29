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10 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل

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10 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
Reuters
نزلاء سجن في البرازيل
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قتل 10 أشخاص على الأقل جراء مشاجرة بين أعضاء عصابتين متصارعتين داخل سجن في البرازيل، حسبما أفادت قناة "غلوبو" التلفزيونية، اليوم الاثنين.

وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع في ولاية سيارا شمال شرق البرازيل، مضيفة أن الوضع في السجن تحت السيطرة الآن، دون أن توضح ما إذا كان المتشاجرون استخدموا أسلحة أم لا.

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وشهدت مدينة فورتاليزا، عاصمة الولاية نفسها، السبت الماضي، حادثا يدل على تفاقم احتراب العصابات الإجرامية المحلية، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار على مشاركين في حفل راقص في المدينة، أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وبحسب محققين فإن الاعتداء جاء على خلفية النزاع بين عصابات متنافسة لمافيا المخدرات.

المصدر: تاس

قدري يوسف

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