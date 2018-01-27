14 قتيلا بإطلاق نار أثناء حفل راقص في البرازيل

لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم جراء إطلاق نار في حفل راقص بمدينة فورتاليزا شمال شرق البرازيل، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن السلطات المحلية، اليوم السبت

وقال وزير الأمن في ولاية سيارا البرازيلية وعاصمتها فورتاليزا، أندريه كوستا: "يمكننا تأكيد سقوط 14 قتيلا علما أن بعض الأشخاص لا يزالون في حالة حرجة في المستشفى" دون تحديد عدد الجرحى.

وبحسب المعلومات الأولية فإن مسلحين وصلوا إلى مكان الحفل على متن ثلاث سيارات، ليلة السبت، وأطلقوا النار على المحتفلين، واستمر الهجوم 40 دقيقة.

وبحسب وسائل إعلام برازيلية فالحديث قد يدور عن تصفية حسابات بين عصابات متنافسة من مافيا المخدرات.

وفي عام 2016، نشرت منظمة "الأمن والعدالة والسلم" المكسيكية غير الحكومية نتائج دراسة وصفت فورتاليزا بأخطر مدينة في البرازيل، نظرا لأبعاد انتشار الجريمة هناك، لكن السلطات المحلية وضعت منهجية الدراسة موضع الشك ورفضت قبول نتائجها.

المصدر: تاس

قدري يوسف