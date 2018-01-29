الكشف عن مصير العبارة المفقودة في المحيط الهادئ بعد إنقاذ 7 من ركابها

توجت عمليات البحث عن العبارة التي اختفت قبل أكثر من أسبوع في المحيط الهادئ بإنقاذ سبعة من ركابها، بينما لا يزال الغموض يلف مصير الآخرين من أصل نحو 50 شخصا كانوا على متنها.

وأعلن دارين ويب المسؤول في سلاح الجوي النيوزيلندي أمس الأحد في بيان أن سبعة أشخاص، بينهم طفل، أمضوا أربعة أيام على متن قارب نجاة دون مياه الشرب وتحت الشمس، بعد غرق العبارة، وهي في طريقها بين جزيرتين في جمهورية كيريباتي في المحيط الهادئ.

New Zealand Defence Force

وأوضح المسؤول أن طائرة "أوريون" المشاركة في عملية الإنقاذ عثرت على الناجين باستخدام الرادار، وألقت لهم مساعدات، بما في ذلك المياه والمواد الغذائية وجهاز راديو، مضيفا أن هؤلاء كانوا مستنزفين بعد أربعة أيام من المعاناة، وأبلغوا طاقم الطائرة بمصير العبارة.

إقرأ المزيد

وأشار المسؤول إلى أن قارب النجاة عُثر عليه على بعد أكثر من 180 كم عن أقرب جزيرة كبيرة، مؤكدا أن قارب صيد متواجد في المنطقة غير مساره وأنقذ الناجين بعد ظهر أمس.

وأفاد ويب بوجود العديد من الحطام في المنطقة التي عثر فيها على القارب، ويعتقد أنها من العبارة المنكوبة، لكن لم ترصد هناك آثار للركاب الآخرين.

تجدر الإشارة إلى العبارة غادرت آخر مرسى لها في 18 من الشهر الجاري، وكان من المقرر أن تستغرق رحلتها العادية يومين، لكن سلطات الجمهورية الصغيرة الفقيرة لم تخبر نيوزيلندا عن فقدان العبارة حتى الجمعة الماضي.

المصدر: إندبندنت

نادر عبد الرؤوف