فقدان عبارة على متنها 50 شخصا في المحيط الهادئ

تستمر اليوم السبت، عمليات البحث عن عبّارة على متنها 50 شخصا، فقدت منذ أكثر من أسبوع قرب كيريباتي، وهي دولة مكونة من مجموعة جزر مرجانية وسط المحيط الهادي.

وأفاد مسؤولو عمليات الإنقاذ في نيوزيلندا، بأنه تم الإعلان عن فقدان العبّارة "ام في بوتيراوي"، التي تقوم برحلات بين الجزر، في وقت متأخر أمس الجمعة.

وقال مركز تنسيق عمليات الإنقاذ النيوزيلندي: "نعرف أن المركب خضع لإصلاحات قبل انطلاقه"، وتابع: "قد يكون هذا ساهم في مشاكل إبحار المركب"، مشيرا إلى أن "الطقس في هذا الجزء من المحيط الهادي حاليا معتدل مع بعض التقلبات".

وأبحرت العبّارة، التي يبلغ طولها 17,5 متر، في 18 يناير/كانون الثاني من جزيرة نونوتي، باتجاه بيتيو تاراوا، إحدى جزر كيريباتي.

وكان من المتوقع أن تستغرق الرحلة، التي يبلغ مداها 260 كيلومترا، مدة يومين.

وكلفت السلطات النيوزيلندية طائرة أوريون، تابعة لقواتها الجوية، بمسح المسار البحري الذي كان من المقرر أن تسلكه العبّارة.

ويبلغ عدد سكان الدولة الجزيرة كيريباتي، التي تتألف من 33 جزيرة مرجانية، 110 آلاف نسمة، وتقع على بعد 3640 كيلومترا شمال شرق فيجي.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا