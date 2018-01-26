عميل FBI يقتل الرهينة بدل الخاطف

ارتكب عميل مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي خطأ مأساويا إذ أطلق النار، أثناء عملية أمنية في ولاية تكساس، على المختطف بدل الخاطف.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الرجل الذي توفي لاحقا في المستشفى متأثرا بجروحه اختطف الأربعاء من بيته في مدينة كونروي، وكان محتجزا داخل منزل في مدينة ترينيتي غاردنز.

وتلقى شقيق الرجل المختطف اتصالا هاتفيا عن الاختطاف والفدية ، فلجأ إلى الشرطة ومكتب التحقيقات الفدرالي.

وأكدت المتحدثة باسم FBI كريستينا غارزا للصحفيين أن أحد عملاء المكتب قتل الرجل المختطف أثناء عملية تحريره عن طريق الخطأ ليلة الخميس، مضيفة أن رجلين وامرأة اعتقلوا بتهمة الاختطاف ولا يزال التحقيق مستمرا في القضية.

وأما بخصوص العميل الذي قتل الرهينة فأحيل إلى إجازة إدارية.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف