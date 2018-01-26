موسكو: واشنطن ما تزال أسيرة أوهام القدرة على إثنائنا عن نهجنا المستقل

أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة بفرضها عقوبات جديدة ضد روسيا بذريعة ضلوعها بالأزمة الأوكرانية لن تنجح في تحقيق أهدافها السياسية، داعية واشنطن لفهم عقم حملتها العقابية.

وفي بيان صدر عنها مساء اليوم الجمعة، علقت الوزارة على قرار توسيع العقوبات الأمريكية ضد موسكو قائلة: "إن واشنطن لا تزال أسيرة أوهام بأنه من الممكن ترهيبنا بحرماننا من تأشيرات أمريكية أو حملنا على التخلي عن نهجنا المستقل على الساحة الدولية والدفاع عن مصالحنا الوطنية عبر تقييدات تجارية".

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وتابعت الوزارة: "إذا كانت سلطات الولايات المتحدة تفضل قطع العلاقات الاقتصادية وغيرها مع روسيا "فهو حقها ونحن أيضا نحتفظ بحقنا في الرد"، "لكن الأوان قد حان لأن يفهم الاستراتيجيون في واشنطن أنهم بهذه الحملة العقابية السخيفة، التي لم ولن تأتي بأي ثمار، بل ستعود بخسائر مالية على قطاع الأعمال الأمريكي، إنهم بحملتهم هذه يظهرون للعالم كله عجزهم"، ناهيك عن أنهم لن يتمكنوا من إخفاء ضلوعهم في الانقلاب الذي أسفر عن نشوب الحرب الأهلية في أوكرانيا، بحسب نص البيان.

وفي وقت سابق من اليوم، قررت الخزانة الأمريكية توسيع قائمة العقوبات ضد مسؤولين روس، بحجة تفاقم الوضع في جنوب شرق أوكرانيا.

وأوضح مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية أن اللائحة السوداء الجديدة تشمل 21 مسؤولا روسيا وأوكرانيا وتسع شركات، بالإضافة إلى تثبيت العقوبات المفروضة على 12 شركة أخرى.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية

قدري يوسف