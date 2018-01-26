الخزانة الأمريكية توسع العقوبات ضد روسيا

قررت الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة توسيع قائمة العقوبات ضد مسؤولين روس، بحجة تفاقم الوضع في جنوب شرق أوكرانيا.

وأوضح مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية أن اللائحة السوداء الجديدة تشمل 21 مسؤولا روسيا وأوكرانيا وتسع شركات، بالإضافة إلى تثبيت العقوبات المفروضة على 12 شركة أخرى.

وأدرج على قائمة العقوبات خاصة مسؤولان في وزارة الطاقة الروسية، هما نائب الوزير أندريه تشيريزوف ومدير قسم الرقابة العملية والإدارة يفغيني غرابتشاك، بالإضافة إلى رئيس شركة "تيخنوبروم إكسبورت" التابعة إلى مؤسسة "روستيخ" الوطنية.

وأما بخصوص الشركات التي تطالها العقوبات الأمريكية الجديدة فبينها 12 شركة فرعية تابعة لمؤسسة "سورغوت للنفط والغاز" ("سورغوت نفطيغاز") المدرجة على قائمة العقوبات في عام 2014.

وذكرت الوزارة أن العقوبات فُرضت خاصة على ثلاثة مسؤولين وشركتين منخرطتين في تسليم أربعة توربينات للغاز إلى شبه جزيرة القرم، مضيفة أن الولايات المتحدة وسّعت قائمة العقوبات ضد روسيا بعد قرار مماثل صدر عن الاتحاد الأوروبي.

وشددت الوزارة على أن واشنطن ستستمر في الضغط عن طريق العقوبات على موسكو بسبب تفاقم الوضع في أوكرانيا، مكررة عدم اعتراف الولايات المتحدة بإعادة انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في 2014 إثر استفتاء شعبي.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف