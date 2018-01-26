اعتقال 3 عناصر من تنظيم "داعش" في ألمانيا

قامت السلطات الألمانية باعتقال 3 أشخاص للاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي نتيجة مداهمة أمنية في ولاية ساكسونيا.

وأوضحت السلطات أن العملية الأمنية، التي شنها أفراد شرطة برلين، جرت يوم أمس الخميس وأنها كانت تتعلق بقضية جنائية حول ارتكاب جريمة قتل ونهب.

وأضافت السلطات أن العملية أسفرت عن توقيف 5 أشخاص، وأنه تم إطلاق سراح اثنين منهم في وقت لاحق.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين