لافروف يؤكد لدي ميستورا أهمية "سوتشي" بالنسبة لإنجاح التسوية في سوريا
AFP ALEXANDER NEMENOV
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أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بحثا خلاله التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة، أن الجانب الروسي جدد الأهمية الخاصة لمؤتمر سوتشي في تفعيل دفع عملية التسوية السياسية في سوريا قدما وفقا لمعايير مثبتة في القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي.
المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية
قدري يوسف
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