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بوتين يبحث في الكرملين مؤتمر سوتشي حول سوريا والوضع في عفرين

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بوتين يبحث في الكرملين مؤتمر سوتشي حول سوريا والوضع في عفرين
Sputnik Mikhail Klimentiev
اجتماع فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي إتمام التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي.

وقال بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الاجتماع تناول أيضا مناقشة الوضع في مدينة عفرين شمال غرب سوريا، وأطلع الرئيس بوتين في هذا السياق أعضاء مجلس الأمن على نتائج مكالمته الهاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام حول هذا الموضوع.

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وجرى الاجتماع بمشاركة كل من رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، ورئيسة مجلس الاتحاد (الشيوخ) فالينتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما (النواب) فياتشيسلاف فولودين، ورئيس ديوان الكرملين أنطون فاينو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون حماية البيئة والمواصلات سيرغي إيفانوف.

والسبت الماضي، أعلن الجيش التركي بدء عملية "غصن الزيتون" في مقاطعة عفرين بريف حلب ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة تنظيما "إرهابيا" على صلة بـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف

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