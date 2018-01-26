ترامب يدعو حلفاء الولايات المتحدة إلى رفع الانفاق الدفاعي لمواجهة "الدول المارقة"

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة إلى رفع إنفاقها في القطاع الدفاعي وتكثيف الضغط على كوريا الشمالية وإيران.

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وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في إطار أعمال منتدى دافوس الاقتصادي: "إننا نواجه حاليا أنظمة مارقة وأدعو حلفاء الولايات المتحدة إلى مزيد من الإسهام في التصدي لها".

وأضاف ترامب: "ندعو شركاءنا وحلفاءنا إلى مزيد من الاستثمار في قطاع الدفاع وتطبيق الالتزامات المالية العامة الضرورية لضمان أمننا أمام الدول المارقة والإرهابيين والقوى الرجعية.. ولا بد، لضمان أمننا المشترك، من أن يسهم كل واحد بقسطه بشكل عادل".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الإدارة الحالية لبلاده تضخ استثمارات ضخمة في القطاع العسكري "لأن الاقتصاد لا يمكن أن ينتعش دون مناخ آمن".

ولفت ترامب في كلمته إلى ضرورة "ممارسة أقصى درجة ممكنة من الضغط على كوريا الشمالية من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

كما شدد ترامب على وجوب "إعاقة حصول إيران على أسلحة نووية ومنع دعمها للإرهابيين".

ترامب: التحالف الدولي استعاد 100% تقريبا من الأراضي التي سيطر عليها "داعش" في سوريا والعراق

على صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي إن التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة "استعادا تقريبا 100 بالمئة من الأراضي، التي سيطر عليها هؤلاء القتلة في سوريا والعراق".

وأشار ترامب في الوقت ذاته إلى أن الحرب على التنظيم لم تنتهي، موضحا: "ما زالت هناك معارك كثيرة، كما ما زال عمل كبير يجب القيام به لاحقا، ومن الضروري تعزيز إنجازاتنا".

وأضاف ترامب: "نعتزم ضمان عدم تحول أفغانستان إلى مأوى للإرهابيين، الذين يريدون ارتكاب عملية قتل جماعية بحق سكاننا المدنيين.. سنعمل كل شيء من أجل الدفاع عن بلدنا عندما يدور الحديث عن الإرهاب، وسنحمي مواطنينا وحدودنا".

وأشار ترامب إلى أن إدارته ستحمي الولايات المتحدة "عبر تعديل نظام الهجرة للاستفادة من الكفاءات ودمجها في المجتمع الأمريكي".

المصدر: وكالات

رفعت سليمان