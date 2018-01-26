ترامب: العالم سيشهد أمريكا جديدة

افتخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة ألقاها في مؤتمر "دافوس" بنجاح سياسته الاقتصادية في أسواق المال، وقال إن العالم سيشهد أمريكا جديدة مع دخول الاصلاحات الضريبية حيز التنفيذ.

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وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمة خلال مؤتمر "دافوس" الاقتصادي بسويسرا اليوم الجمعة أنه خلال فترة حكمه قام بتخفيض الضرائب عن الطبقة الوسطى الأمريكية، والشركات الصغيرة، وترك العائلات تحتفظ بأموالها التي اكتسبتها بصعوبة.

وأشار إلى أن كبرى الشركات مثل "آبل" وعدت باستثمار قرابة 245 مليار دولار في الولايات المتحدة، مؤكدا أن حجم الاستثمارات في الاقتصاد الأمريكي سيتجاوز خلال السنوات الخمس القادمة 350 مليار دولار.

وفيما، يتعلق بأسواق المال، قال ترامب إن البورصات الأمريكية زادت بمقدار 7 مليارات دولار في فترة حكمه، ومنذ انتخابه تم توفير قرابة 2.4 مليون وظيفة والرقم يزداد بشكل كبير، ويترافق ذلك مع تراجع معدلات البطالة.

وأضاف أن العالم يشهد صعودا لأمريكا القوية، وأن الاقتصاد الأمريكي هو الأقوى في العالم الآن. كما دعا الرئيس الأمريكي خلال كلمته الشركات الأجنبية للاستثمار في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوقت مناسب لذلك.

وأضاف ترامب أنه وضع الولايات المتحدة أولا مثل قادة الدول الأخرى، الذين يحبون أن يضعوا بلدانهم أولا، وعندما ينمو الاقتصاد الأمريكي ينمو الاقتصاد في كافة أنحاء العالم.

وعن التجارة، أعرب الرئيس الأمريكي عن تأييد بلاده للتجارة الحرة، بشرط أن تكون منصفة وعادلة، حيث أن خفض العجز التجاري الأمريكي، وأحد الأهداف الرئيسة لإدارة ترامب.

وتظهر بيانات موقع "ITC Trade" أن الميزان التجاري للولايات المتحدة خاسر، حيث بلغت الصادرات في 2016 نحو 1.4 تريليون دولار، مقابل واردات بقيمة 2.24 تريليون دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي