أفارقة يعتزمون مقاطعة كلمة ترامب في دافوس

ينوي عدد من المشاركين في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي من الدول الإفريقية مقاطعة كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المنتدى بسبب عبارة "حثالة الدول" المنسوبة إليه.

ونشر مدير مؤسسة "بيزنس ليدرشيب أفريكا" من جنوب إفريقيا بونانغ موهالي رسالة مفتوحة عشية وصول ترامب إلى دافوس، قال فيها إن "الكثير منا سيقاطعون كلمتكم أمام المشاركين في منتدى دافوس احتجاجا على تعليقاتكم المستفزة، وسنواصل الإصرار على أن تقدموا اعتذارا".

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ودعا موهالي المشاركين الآخرين لتأييد مبادرته.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن العديد من المشاركين في المنتدى أعربوا عن تأييدهم لصاحب الرسالة، ويعتزمون مقاطعة كلمة ترامب.

ويأتي ذلك عقب الفضيحة التي تسببت بها تسريبات إعلامية، مفادها أن الرئيس الأمريكي وصف الدول الإفريقية وبعض دول أمريكا اللاتينية بـ "حثالة الدول" خلال اجتماع مغلق حول شؤون الهجرة بالبيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر.

وطالب عدد من الدول الإفريقية واشنطن بتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصريحات، فيما تنصل دونالد ترامب من استخدامه مثل هذه العبارات.

المصدر: سويس إنفو

أنطون زوييف