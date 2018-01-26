أردوغان: منبج بعد عفرين ومن ثم إلى حدودنا مع العراق حتى تطهيرها من الإرهابيين

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عزم أنقرة على مواصلة عملياتها العسكرية حتى تطهير حدودها مع سوريا ممن وصفهم "إرهابيين".

وأشار أردوغان في خطاب له اليوم الجمعة أمام قياديين إقليميين في "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في أنقرة إلى أن عملية عسكرية في منبج السورية ستعقب تطهير منطقة عفرين من "الإرهابيين" و"لا داعي لوجود قلق لدى أحد إزاء ذلك".

وذكر الرئيس التركي أن عملية عفرين إشارة واضحة وجهت إلى من لا يريد إدراك حزم أنقرة في محاربة الإرهاب، مضيفا أن هدف العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا يكمن في تطهير المناطق الحدودية من الإرهابيين حتى حدود العراق.

وقال أردوغان إن الجيش التركي لا يحتل عفرين السورية بل يكافح الإرهابيين هناك.

وأطلقت أنقرة السبت المنصرم عملية "غصن الزيتون" في عفرين السورية، أحد الجيبين الخاضعين لسيطرة الفصائل الكردية عند الحدود مع تركيا.

يتبع..