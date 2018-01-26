قدموا للبلاد وهم أطفال.. ترامب يحقق حلم "الحالمين"

أعلن مسؤولون بالبيت الأبيض عن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع خطة منح الجنسية لـ 1.8 مليون من المهاجرين المعروفين باسم "الحالمين" ممن قدموا للبلاد وهم أطفال.

وتأتي هذه الخطوة كإغراء مثير لاجتذاب أصوات كافية من الديمقراطيين، لكنه ينطوي على عناصر مثل تشديد الأمن على الحدود وثني المهاجرين الجدد عن استعطاف الجمهوريين المتشددين.

وقال مسؤول كبير للصحفيين، أمس الخميس: "هذا هو الخط الأخير الذي يمكن أن يصل إليه الرئيس"، مضيفا أن مسألة تحديد بعض التفاصيل ترجع للمشرعين. وقال إن الخطة إن كانت واقعية "فسيوقع عليها، وإن لم تكن فلن يوقع عليها".

وتتطلب الخطة أن ينشئ الكونغرس "صندوقا ائتمانيا" بقيمة 25 مليار دولار لإقامة جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك والاستثمار في توفير حماية أفضل للحدود الشمالية مع كندا.

ويأمل البيت الأبيض أن يجري أول تصويت على الخطة في مجلس الشيوخ في أوائل فبراير/شباط المقبل.

وقال ترامب في سبتمبر/أيلول الماضي، إنه سيوقف العمل بالبرنامج الخاص بالحالمين الذي وضعه سلفه الديمقراطي باراك أوباما ما لم يضع الكونغرس قانونا جديدا.

وتغطي الحماية التي يوفرها البرنامج نحو 700 ألف شخص، لكن مسؤولي البيت الأبيض يقولون إن هناك عددا كبيرا من المهاجرين المؤهلين للاستفادة من البرنامج لكنهم لم يسجلوا أسماءهم فيه.

وقال المسؤولون إن "الحالمين" البالغ عددهم 1.8 مليون يمكن أن يتقدموا بطلبات للحصول على الجنسية في غضون ما بين 10 و12 عاما شرط أن يكونوا قد التحقوا بالعمل ولم يرتكبوا أي جرائم.

والخلاف على برنامج حماية "الحالمين" المقرر أن ينقضي أجله في مارس/آذار كان جزءا من المواجهة بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ والتي أدت إلى وقف أنشطة الحكومة لثلاثة أيام انتهت يوم الاثنين الماضي.

وتم الاتفاق على تمديد التمويل حتى الثامن من فبراير/شباط، مما يدع مساحة صغيرة أمام التوصل لاتفاق بشأن الهجرة.

المصدر: رويترز

نادر همامي