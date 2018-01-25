ترامب يقترح منح الجنسية لـ"الحالمين"!

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح الجنسية لمئات الآلاف من المهاجرين الشباب المعروفين بـ"الحالمين".

وقال ترامب، أمس الأربعاء، للصحفيين في البيت الأبيض إن: "الأمور بدأت تتحرك. سيتم ذلك في مرحلة ما، في المستقبل خلال مهلة بين 10 أعوام و12 عاما".

وأضاف: "أعتقد أنه من الجيد أن يكون هناك حافز الحصول على الجنسية حتى بعد مرور الوقت"، وتابع: "قولوا لهم ألا يقلقوا.. الأمر متعلق بالديموقراطيين، لكن يجب ألا يشعروا بالقلق".

ومن المقرر أن يعرض الرئيس الأمريكي مقترحاته بهذا الشأن الاثنين القادم في الكونغرس، على أمل إنهاء صراع القوة، على حد تعبيره، المستمر منذ أشهر بين الجمهوريين والديموقراطيين حول هذه المسألة.

وتعرقل مسألة هؤلاء "الحالمين"، البالغ عددهم 690 ألف شخص، المحادثات في الكونغرس. فهم يخضعون للحماية حاليا بموجب برنامج أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ويعرف بـ "داكا". وهو يتيح لهم العمل والدراسة في الولايات المتحدة.

وكان ترامب أوقف العمل بالبرنامج في سبتمبر/أيلول، معتبرا أنه مخالف للدستور وأمهل الكونغرس حتى مارس/آذار للتوصل إلى حل.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا