مقتل 13 مدنيا بتفجير حافلة ركاب في مالي

قتل اليوم 13 مدنيا على الأقل وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار لغم أرضي تحت حافلة ركاب وسط مالي .

ونقلت وكالة "رويترز" عن الكولونيل دياران كون، المتحدث باسم الجيش المالي، قوله إن الحافلة مرت فوق اللغم وانفجرت بعد عبورها الحدود مع بوركينا فاسو المجاورة.

وقال ممثل السلطات المحلية في مالي، محمود تراوريه، إن ضحايا الانفجار هم من مواطني مالي وبوركينا فاسو، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا