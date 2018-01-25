لقاء قمة بين بوتين ونتنياهو نهاية الشهر الجاري

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل الاثنين المقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته إلى روسيا.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أنه من المخطط أن ينعقد لقاء القمة في 29 يناير/كانون الثاني الجاري، حسب الاتفاق السابق بين الزعيمين، دون شرح تفاصيل إضافية حول مكان انعقاد الاجتماع المرتقب وأبرز المواضيع المطروحة على أجندته.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف