ترامب مستعد للشهادة "تحت القسم"!

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للخضوع لاستجواب بخصوص تواطؤ محتمل بين فريق حملته الانتخابية وروسيا.

وقال ترامب، أمس الأربعاء إنه: "مستعد للقيام بذلك.. أريد فعلا القيام به"، وأضاف: "سأقوم بذلك تحت القسم، دون شك"، مشددا على عدم حصول "أي تواطؤ" بين فريق حملته وروسيا.

ويحقق روبرت مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي"، حول تواطؤ محتمل بين فريق ترامب والكرملين.

ووجه الاتهام مؤخرا إلى عدة مقربين من الرئيس الأمريكي، من بينهم مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين، والذي أقر بالكذب على المحققين الفدراليين، ووافق على التعاون مع القضاء.

ويحاول مولر أيضا تحديد ما إذا كان ترامب قد قام بعرقلة القضاء.

ويركز التحقيق بشكل خاص على الظروف التي أقدم فيها على إقالة مدير الـ"اف بي آي" جيمس كومي في مايو/أيار الماضي. وقال الأخير أثناء إدلائه بشهادته تحت القسم أمام مجلس الشيوخ، إن الرئيس طلب منه شخصيا خلال لقاء في المكتب البيضاوي وقف التحقيق حول فلين.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا