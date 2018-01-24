لاتفيا حولت مدارس روسية إلى اللغة اللاتفية

صادق رئيس لاتفيا رايموند فييونيس على قرار حكومة بلاده بشأن تحويل مدارس روسية إلى التعليم باللغة اللاتفية.

وقال فييونيس في تصريح صحفي: "علينا أن ننتقل بشكل تدريجي إلى التعليم باللغة اللاتفية، لأنها لغة الدولة".

وكانت الحكومة اللاتفية تبنت في وقت سابق جملة من التعديلات الخاصة بقانون التعليم، وصادقت على التحويل التدريجي للتعليم إلى اللغة اللاتفية في المدارس الثانوية التابعة للأقليات القومية، وذلك ابتداء من الأول سبتمبر/أيلول عام 2019.

ويبلغ عدد سكان لاتفيا مليوني نسمة، 40% منهم ناطقون باللغة الروسية.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين