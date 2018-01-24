واشنطن تلجأ للعقوبات من جديد ضد كوريا الشمالية

أعلنت وزارة المالية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في كوريا الشمالية بالإضافة إلى شركتين تجاريتين صينيتين.

وفرضت الوزارة عقوبات على تسعة كيانات و16 شخصا وست سفن تحمل علم كوريا الشمالية بتهمة مساعدة بيونغ يانغ على تطوير أسلحة الدمار الشامل.

وأضافت الوزارة أن العقوبات فرضت كذلك على شركتين تجاريتين مقرهما الصين متورطتين في تصدير معادن ومواد أخرى تستخدم لصناعة الأسلحة في كوريا الشمالية قيمتها وصلت إلى ملايين الدولارات.

وشملت العقوبات مسؤولين ينتمون إلى "حزب العمال الكوري" الحاكم يعملون في الصين وروسيا وأبخازيا، ودعت الوزارة الأمريكية الدول المذكورة لطرد المسؤولين.

المصدر: رويترز

علي جعفر