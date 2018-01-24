بايدن تفاخر بإقالة" ابن العاهرة" في أوكرانيا خلال 6 ساعات

كشف نائب الرئيس الأمريكي السابق جوزيف بايدن، عن ظروف إقالة فيكتور شوكين من منصب المدعي العام لأوكرانيا في مارس 2016.

وقال بايدن في كلمة له في مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة:" يثير قلقي كثيرا التراجع في مكافحة الفساد في كييف. إليكم هذا المثال: توجهت بمهمة إلى أوكرانيا لبحث موضوع منح سلطات تلك الدولة ضمانات ائتمان طويلة الأمد.. زرت كييف 12-13 مرة وفي النهاية كان يجب أن نعلن أننا نقدم ضمانات قروض بقيمة مليار آخر من الدولارات. خلال ذلك حصلت على وعود من رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو ومن رئيس وزرائه السابق ارسيني ياتسينيوك، حول اتخاذ الخطوات تجاه المدعي العام للبلاد. ولكن الوعود لم تنفذ".

وذكر بايدن أنه، هدد حينذاك، نيابة عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعدم تقديم الضمانات لكييف بخصوص المليار دولار.

وأضاف:" ردوا بالقول: ليس لديك مثل هذه السلطة، لست رئيس الدولة. الرئيس باراك أوباما وعد بتقديم الضمانات".

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وأكد جوزيف بادين، إنه قال للقيادة الأوكرانية بعد ذلك:" سأعود بعد 6 ساعات وإذا لم تتم إقالة شوكين من منصب المدعي العام خلال ذلك، لن تحصلوا على أية أموال بتاتا".

وأضاف:"بالفعل تم إبعاد "ابن العاهرة" وتعيين مكانه يوري سيفروك، الذي كنا نثق به في تلك الفترة".

ونصح بايدن الرئيس الحالي دونالد ترامب وفريقه، بأن يراقبوا عن كثب، كيف تنفذ سلطات كييف وعودها. وشدد على أن الفساد، يبقى المشكلة الأساسية في أوكرانيا.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين