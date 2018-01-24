البيت الأبيض يؤكد حضور ترامب منتدى "دافوس"

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر منتدى "دافوس" الاقتصادي الدولي في سويسرا يومي الخميس والجمعة بعد الشكوك الأخيرة حول حضور ترامب للمنتدى.

وفي هذا الصدد قال هربيرت مكماستر مستشار الأمن القومي في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "من المقرر أن يتوجه الرئيس دونالد ترامب إلى سويسرا الخميس. وسيجتمع مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو. الرئيس سيبحث خلال إقامته في دافوس المشاكل الدولية وسيبحث مع تيريزا ماي جهود المجتمع الدولي لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية والأزمة السورية والاتفاق النووي الإيراني".

وأضاف: "خلال الاجتماع سيبحث ترامب أيضا مع بنيامين نتانياهو قراره بشأن القدس... و سيؤكد ترامب خلال المنتدى التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل فضلا عن بحث ودعم الجهود الرامية إلى الحد من نفوذ إيران في الشرق الأوسط من أجل تحقيق سلام دائم فى المنطقة".

وأشار إلى أن ترامب سيعقد أيضا اجتماعات مع رؤساء ودول عدة لبحث العلاقات التجارية والاقتصادية.

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وكانت وسائل إعلامية عديدة أثارت شكوكا حول حضور ترامب منتدى دافوس.

ويفتتح منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2018 أعماله الثلاثاء ويستمر حتى يوم الجمعة في منتجع الرياضات الشتوية في سويسرا.

المصدر: إنترفاكس

نتاليا عبدالله