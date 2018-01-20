شكوك حول مشاركة ترامب بمنتدى دافوس

أعلن البيت الأبيض أنه قد يعيد النظر في مشاركة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منتدى دافوس الاقتصادي جراء الإغلاق الجزئي للإدارات الفدرالية الأميركية، حسبما أفادت "فرانس برس".

وقال مايك مولفاني، مدير ميزانية البيت الأبيض في مؤتمر صحافي: " في ما يخص دافوس، نحن ندرس الأوضاع"، وفي الوقت ذاته أكد مستشار الرئيس الأمريكي أن ترامب لن يتوجه نهاية هذا الأسبوع إلى فلوريدا كما كان مقررا.

ويفتتح منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2018 أعماله الثلاثاء ويستمر حتى يوم الجمعة في منتجع الرياضات الشتوية في سويسرا.

وقد تجنب بعض الرؤساء الأميركيين حضور المنتدى السنوي الراقي خشية أن يبدوا غير ملمين بشكل كاف بموضوعات الاقتصاد المطروحة خلال الفعالية العالمية الذي يشارك فيها حكام وزعماء الكثير من دول العالم. وكان بيل كلينتون آخر رئيس أميركي حضر جلسات المنتدى العام 2000.

المصدر: "فرانس برس"

علي الخطايبة