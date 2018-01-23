وزير العدل الأمريكي يخضع للتحقيق

خضع وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، للاستجواب من قبل مكتب المحقق الخاص، ضمن قضية "التدخل الروسي" المزعوم في انتخابات الرئاسة 2016، وعما إذا كان ترامب يعوق العدالة منذ توليه منصبه.

وجاء ذلك، في مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن المتحدثة باسم وزارة العدل، سارة فلوريس، التي قالت إن مكتب المحقق الخاص طلب الأسبوع الماضي، من سيشنز الحضور للاستجواب الذي امتد لعدة ساعات.

ووفقا للصحيفة، فقد كانت هذه المرة الأولى التي يعلن فيها التحقيق مع أحد أعضاء حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وردّا على أسئلة من صحيفة نيويورك تايمز، فقد أكّدت فلوريس أن المقابلة جرت بحضور المحامي تشاك كوبر.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب، كان قد تطرق في وقت سابق من اليوم، إلى أنباء تقول إن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" فقد مراسلات بين عميلين سابقين في فريق المحقق الخاص، روبرت مولر، من شأنها أن تلقي الضوء على موقف عميلي المكتب بيتر ستروك وليزا بيج المساند لترامب، أثناء تحقيقهما في "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016.

المصدر: وكالات

إياد قاسم