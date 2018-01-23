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ترامب يعلق على فقدان مراسلات بين عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي

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ترامب يعلق على فقدان مراسلات بين عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي
Reuters Joshua Roberts
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
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علق الرئيس الأأمريكي، دونالد ترامب، على أنباء تفيد بأن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" فقد مراسلات بين عميلين سابقين في فريق المحقق الخاص، روبرت مولر، الذي انتقد ترامب.

وغرد الرئيس الأمريكي، على صفحته الرسمية في موقع تويتر: "في واحدة من أكثر القصص صخبا منذ زمن بعيد، يأتي مكتب التحقيقات الفدرالي، ليقول الآن إنه فقد مراسلات بين ستروك وبيج مدتها خمسة أشهر، ربما 50 ألف رسالة، وجميعها مهمة.. نجاح باهر"!!!

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يذكر أن "إف بي آي" أعلن في وقت سابق، عن فقدان مراسلات من شأنها أن تلقي الضوء على موقف عميلي المكتب بيتر ستروك وليزا بيج المساند لترامب، أثناء تحقيقهما في "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016.

المصدر: وكالات 

إياد قاسم

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