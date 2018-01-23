البريطانيون يحلمون بزعيم مثل بوتين

أثار تصريح رئيس الأركان العامة البريطانية الجنرال نيكولاس كارتر حول روسيا انتقاد البريطانيين.

وأعلن كارتر أمس أن روسيا قد تبدأ بشكل مفاجئ "أعمالا عدائية" ضد بلاده، تستهدف البنية التحتية المخصصة لضمان الأمن الأوروبي.

وعلى الفور تناقلت وسائل الإعلام البريطانية، تصريحات الجنرال كارتر وهو ما أثار التعليقات المختلفة من جانب البريطانيين في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أنها تثير الذعر بين الناس.

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وأكد الكثير من المعلقين أنهم لا يرغبون بكراهية روسيا، وكتب أحد المدونين تحت اسم Smileycat، أن مواطني المملكة المتحدة سيكونون سعداء، لو تزعم فلاديمير بوتين بلادهم.

وأضاف:"لم يكن ليسمح بتحويل بلادنا إلى ممسحة لأوروبا".

وأعرب آخرون عن استغرابهم وتساءلوا، من يهدد الآخر: الناتو الذي ينفق على التسليح أكثر من روسيا بـ15 مرة، أم روسيا؟".

وكتب real1:"لا مصلحة لروسيا ببدء الحرب ضدنا وهي ليست عدوة لبريطانيا. أعتقد أن بوتين، هو الشخص الوحيد القادر على تزعم بلاده".

وكتب آخر:"لو جرت الانتخابات، لكنت سأصوت لشخص يشبه بوتين" ووصف نواب البرلمان البريطاني الحاليين، بـ"القمامة وشدد على أن لندن تحاول إثارة حرب باردة جديدة لكي تغطي إخفاقاتها".

ويرى الكثير من المستخدمين أن الجنرال كارتر، يسعى لزيادة الميزانية الحربية في البلاد.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين