مفاوضات مصرية روسية لتزويد القاهرة بـ"Yak-130"

تتفاوض مصر مع روسيا على شراء طائرات حربية مطورة من طراز "Yak-130" الخفيفة، والمخصصة للتدريب العسكري وخوض العمليات العسكرية الخاطفة.

وذكرت مجلة "AirForces Monthly" البريطانية المجلة المتخصصة في الطيران العسكري، أن مصر ضمن الدول التي تتفاوض مع روسيا على طائرات ياكوفليف أو "Yak-130"، وهي طائرة تدريب حربية روسية، طورها مكتب ياكوفليف لتصميم الطائرات، وتنتمي إلى طائرات الجيل 4+.

"Yak-130" مخصصة لتنفذ مهام الاستطلاع والدعم والإسناد، وذلك بفضل قدرتها على حمل ما يقارب 3 أطنان من الصواريخ والقنابل.

ووفقا للتقرير الذي نشر في عدد المجلة لشهر فبراير 2018، فإن كلا من مصر، وكازاخستان، وأرمينيا، وفيتنام، ولاوس ضمن الدول التي تتفاوض على الطائرة الروسية المذكورة.

وتتفاوض القاهرة على "Yak-130" لتعزز قدرات القوات الجوية المصرية، حيث أنها طائرات تدريب متقدم لتصبح بديلا بديل لـ"ألفاجيت" الفرنسية التي تخدم القوات الجوية المصرية منذ بداية الثمانينيات.

وأضافت المجلة أن من أهم مميزات هذه الطائرة أنها تعد منصة تدريب منخفضة الكلفة لإعداد وتجهيز طياري المقاتلات قبل تخصصهم للخدمة على باقي المقاتلات، إلى جانب كفاءتها في تنفيذ المهام التي لا تتطلب استخدام المقاتلات المتوسطة والثقيلة ذات تكاليف التشغيل المرتفعة كالدعم والإسناد الأرضي.

المصدر: AirForces Monthly