ثلث الأسطول الأمريكي الجوي لا يصلح للحرب مع روسيا

ذكرت مجلة "Popular Mechanics" أن أكثر من ثلث أسطول الطائرات الهجومية الأمريكية من طراز " A-10 Thunderbolt II" لا يصلح للطيران بسبب "اهتراء أجنحته".

ونقلت المجلة عن خبراء قولهم، إن هذه الطائرات الحربية تتطلب إصلاحا جذريا إذ هي غير قابلة للإقلاع، لكن المحافظة عليها في حالة فنية جيدة تسمح لها بالطيران، ولا تدخل في أولويات سلاح الجو الأمريكي الذي لا يرغب بتمويل صيانتها.

تجدر الإشارة إلى أن " A-10 " الأمريكية هي طائرة نفّاثة بمحركين قرب ذيلها، وبسبب منظرها الخارجي القبيح، أطلق عليها لقب "الخنزير البري الأفريقي".

وهذا الطائرة تنتج منذ عام 1975 وهي مخصصة لضرب المعدات البرية والآليات وصممت خصيصا للتصدي للدبابات السوفيتية إذا حاولت اقتحام أوروبا.

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وأشارت المجلة إلى أن 715 طائرة من هذا النوع أنتجت، ويوجد منها حاليا لدى سلاح الجو الأمريكي -280 طائرة.

وفي عام 2007 فازت "بوينغ" بعقد بقيمة ملياري دولار لتوريد 242 زوجا من الأجنحة لهذه الطائرات، ولكن الجيش الأمريكي استلم حتى الآن 171 زوجا فقط منها.

وتؤكد المجلة على أن استثمار هذه الطائرات سيستمر حتى عام 2022 على الأقل وبعد ذلك ستحل محلها القاذفات المقاتلة من طراز F-35 Lightning II من إنتاج شركة Lockheed Martin.

المصدر: لينتا رو

إدوارد سافين