القوات الجوية الروسية تتسلم دفعة من مقاتلات "ميغ-31 MB"

أكدت مصادر عسكرية روسية أن القوات الجوية للمنطقة الوسطى في البلاد تسلمت دفعة جديدة من مقاتلات "ميغ-31 MB" الاعتراضية المعدلة.

ووفقا للمتحدث باسم قوات المنطقة الوسطى العسكرية الروسية فإن "هذه الدفعة الجديدة من الطائرات المعدلة ستعزز من قوة سلاح الجو الروسي وتزيد من فعاليته في اعتراض الأهداف الجوية المختلفة. فإلكترونياتها وراداراتها المطورة أكثر فعالية بـ 3 مرات تقريبا من تلك التي كانت موجودة في طائرات ميغ-31 التقليدية".

تستخدم مقاتلات "ميغ-31 MB" الاعتراضية أو ما يطلق عليها الناتو اسم "Foxhound" لاعتراض الأهداف الجوية بعيدة المدى التي تعجز المقاتلات الاعتراضية التقليدية عن الوصول إليها.

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ويمكن لهذه الطائرات العمل في أسراب جوية مع مقاتلات أخرى أو بشكل منفرد، وتساعدها على تحديد أهدافها رادارات شبكية متطورة يمكنها رصد مختلف الأهداف الجوية بدقة عالية وعلى مسافات بعيدة.

كما يبلغ طول هذه المقاتلات 21.62 متر، ويمكنها التحليق على ارتفاعات عالية تصل إلى 20600 متر بسرعة 3000 كلم/ ساعة، مدعومة بزوج من محركات "دي-30 FB" النفاثة الجبارة.

وتستخدم هذه الطائرات عدة أنواع من الصواريخ القتالية، ومنها صواريخ "جو-جو" "R-33" بعيدة المدى، وصواريخ "جو-جو" "R-73" قصيرة المدى.

المصدر: تاس

أسعد ضاهر