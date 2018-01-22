اختطاف موظفة أممية وابنها في أفغانستان

اختطف مجهولون موظفة في الأمم المتحدة وطفلها في منطقة خير خانا في العاصمة الأفغانية كابل، حسب قناة Tolo News المحلية.

وأوضحت القناة أن الاختطاف وقع أثناء توصيل الموظفة ابنها إلى المدرسة، قبيل أن تتوجه إلى مكان عملها.

ولم يكشف عن هوية الموظفة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

يذكر أن أفغانستان تشهد في الآونة الأخيرة تدهورا أمنيا جديدا، حيث تشن طالبان هجماتها على المدن الكبرى في البلاد، كما عزز تنظيم "داعش" الإرهابي نفوذه هناك.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين