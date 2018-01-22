وزير هندي يشكك بنظرية داروين ويؤكد أن الإنسان لم يكن قردا أبدا

أثار وزير هندي حفيظة آلاف العلماء برفضه نظرية داروين للتطور، معتبرا أنها "باطلة علميا حيث لم يشهد أحد قردا وقد تحول إلى إنسان".

وقال وزير تنمية الموارد البشرية الهندي ساتيابال سينغ مؤخرا أن نظرية داروين باطلة ومغلوطة، وإن بلاده صارت بحاجة إلى تغيير المناهج المدرسية، لأن الإنسان كان وسيبقى إنسانا منذ وجوده الأول في الطبيعة.

تصريحات الوزير، أثارت حفيظة ألفين من العلماء من ثلاث أكاديميات علمية كبرى في الهند، وأكدوا أن "نظرية التطور التي طرحها تشارلز داروين وتم تطويرها وتوسيعها فيما بعد، كان لها تأثير كبير في علم الأحياء والطب الحديث وجميع العلوم، وحظيت بقبول واسع في أنحاء العالم".

وأكد العلماء الهنود أن "شطب نظرية التطور من المناهج أو تخفيفها من خلال تفسيرات غير علمية أو خرافية، سيمثل خطوة تعيد البلاد إلى الوراء".

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله