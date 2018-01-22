منعطف "أنف الشيطان" يقتل 13 شخصا في كولومبيا

لقي ما لا يقل عن 13 شخصا مصرعهم نتيجة سقوط حافلة ركاب في هاوية سحيقة في كولومبيا.

ونقلت بوابة Tiempo عن شرطة المرور الكولمبية، أن الحادث وقع في الجزء الغربي من البلاد على الطريق المؤدي من بلدة باستو إلى ميناء توماكو.

وذكرت الشرطة أن هذا الجزء من الطريق يقع على ارتفاع 66 مترا ويعرف باسم "أنف الشيطان" لخطورته الشديدة.

وأشارت إلى أن الباص سقط بسبب انهيار في التربة وأن فرق الإنقاذ والتحقيق تعمل في منطقة الحادث.

وتؤكد الشرطة أن الحادث أسفر عن مقتل سبعة رجال وخمس نساء ورضيع في شهره السادس.

وتشهد دول أمريكا اللاتينية الكثير من حوادث المرور التي تسفر عن وقوع الضحايا ويعود معظمها إلى سوء الحالة الفنية لوسائط النقل وتردي وضع الطرقات وتدني المستوى المهني للسائقين.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين





