مصرع 11 شخصا في حادث مرور في تركيا

اصطدم باص كان يقل تلامذة السبت بشجرة قرب مدينة أسكي شهير في ولاية تحمل نفس الاسم في تركيا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 44 آخرين.

وكانت الحافلة البائسة تنقل تلاميذ من العاصمة أنقرة إلى مدينة بورصة.

At least 11 killed, 46 wounded early Saturday in a bus crash in #Turkey, local authorities say pic.twitter.com/aRK1wOl3qI — CGTN (@CGTNOfficial) January 20, 2018

ونقلت "الأناضول" عن حاكم الولاية اوزديميرا شاكادجاك، إن وسائل الإعلام أشارت في وقت سابق إلى مصرع 13 شخصا ولكن هذه المعلومات غير صحيحة.

وذكر أنه تم إسعاف ثلاثة مصابين وأن السلطات تحقق في ملابسات الحادث وأوقفت السائق على ذمة للتحقيق.

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تشهد الكثير من حوادث المرور، التي تنتهي بوقوع قتلى نتيجة لتردي الحالة الفنية للحافلات وسوء تأهيل السائقين.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين