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مصرع 11 شخصا في حادث مرور في تركيا

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مصرع 11 شخصا في حادث مرور في تركيا
Reuters
صورة ارشيفية لحادث مرور مريع في تركيا
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اصطدم باص كان يقل تلامذة السبت بشجرة قرب مدينة أسكي شهير في ولاية تحمل نفس الاسم في تركيا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 44 آخرين.

وكانت الحافلة البائسة تنقل تلاميذ من العاصمة أنقرة إلى مدينة بورصة.

ونقلت "الأناضول" عن حاكم الولاية اوزديميرا شاكادجاك، إن وسائل الإعلام أشارت في وقت سابق إلى مصرع 13 شخصا ولكن هذه المعلومات غير صحيحة.

وذكر أنه تم إسعاف ثلاثة مصابين وأن السلطات تحقق في ملابسات الحادث وأوقفت السائق على ذمة للتحقيق.

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تجدر الإشارة إلى أن تركيا تشهد الكثير من حوادث المرور، التي تنتهي بوقوع قتلى نتيجة لتردي الحالة الفنية للحافلات وسوء تأهيل السائقين.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين

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