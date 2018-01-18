صور مؤثرة لسعودي فقد أبناءه الستة وزوجته بحادث سير مروع

نشرت صحيفة "سبق" السعودية صورا مؤثرة لأب يودع أبناءه الستة وزوجته، الذين لقوا حتفهم قبل يومين في حادث سير مروع على طريق خارجي في منطقة جازان جنوبي المملكة.

صورة مؤثرة لأب يودع جثامين أبنائه الستة وزوجته ضحية حادث طريق هروب https://t.co/PWXAKJFuh1@sabqorgpic.twitter.com/936P0KIlhB — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) January 17, 2018

وكانت الأسرة السعودية في نزهة بمحافظة هروب حين اصطدمت سيارتهم بشاحنة، وأعلنت وزارة النقل في بيان أن نتائج التقرير الأولى للحادث أظهرت تقصيرا من قبل إدارة المنطقة في المتابعة الدقيقة لحالة الطريق، إضافة إلى عدم التزام مقاول الصيانة بإجراءات السلامة حسب المواصفات والتوجيهات المتكررة.

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في مشاهد مؤلمة.. صبيا تشيِّع 7 جثامين للعائلة المنكوبة في حادث جازان

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المصدر: سبق

علي جعفر