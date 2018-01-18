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صور مؤثرة لسعودي فقد أبناءه الستة وزوجته بحادث سير مروع

أخبار العالم العربي

صور مؤثرة لسعودي فقد أبناءه الستة وزوجته بحادث سير مروع
Reuters Fahad Shadeed
الشرطة السعودية تنظم السير في أحد الشوارع
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نشرت صحيفة "سبق" السعودية صورا مؤثرة لأب يودع أبناءه الستة وزوجته، الذين لقوا حتفهم قبل يومين في حادث سير مروع على طريق خارجي في منطقة جازان جنوبي المملكة.

وكانت الأسرة السعودية في نزهة بمحافظة هروب حين اصطدمت سيارتهم بشاحنة، وأعلنت وزارة النقل في بيان أن نتائج التقرير الأولى للحادث أظهرت تقصيرا من قبل إدارة المنطقة في المتابعة الدقيقة لحالة الطريق، إضافة إلى عدم التزام مقاول الصيانة بإجراءات السلامة حسب المواصفات والتوجيهات المتكررة.

المصدر: سبق

علي جعفر

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