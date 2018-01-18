صور مؤثرة لسعودي فقد أبناءه الستة وزوجته بحادث سير مروع
نشرت صحيفة "سبق" السعودية صورا مؤثرة لأب يودع أبناءه الستة وزوجته، الذين لقوا حتفهم قبل يومين في حادث سير مروع على طريق خارجي في منطقة جازان جنوبي المملكة.
صورة مؤثرة لأب يودع جثامين أبنائه الستة وزوجته ضحية حادث طريق هروب https://t.co/PWXAKJFuh1@sabqorgpic.twitter.com/936P0KIlhB— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) January 17, 2018
وكانت الأسرة السعودية في نزهة بمحافظة هروب حين اصطدمت سيارتهم بشاحنة، وأعلنت وزارة النقل في بيان أن نتائج التقرير الأولى للحادث أظهرت تقصيرا من قبل إدارة المنطقة في المتابعة الدقيقة لحالة الطريق، إضافة إلى عدم التزام مقاول الصيانة بإجراءات السلامة حسب المواصفات والتوجيهات المتكررة.
#الأكثر_تفاعلا_على_عاجل— صحيفة عاجل (@ajlnews) January 18, 2018
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في مشاهد مؤلمة.. صبيا تشيِّع 7 جثامين للعائلة المنكوبة في حادث جازان
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أمير #جازان بالنيابة يوجه بتحقيق عاجل في ملابسات حادث أودى بحياة 7 أشخاص من أسرة واحدة.— أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 18, 2018
.#السعودية#جازان#الطرق
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المصدر: سبق
علي جعفر