"إف بي آي" ينشر صور خاطفي طائرة "بان-أميركان"

نشر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي" صورا لأربعة مشاركين في عملية خطف طائرة "بان- أميركان" في مدينة كراتشي الباكستانية عام 1986، وتظهرهم في سن متقدمة.

وذكر بيان نشر على موقع "إف بي آي" أن صور المشتبه بهم التي تم الحصول عليها عام 2000 خضعت لمعالجة في مختبر مكتب التحقيقات لتظهرهم في سن متقدمة.

وقال أحد عناصر المكتب المكلفين بالقضية "نأمل أنه مع الصور التي تظهر تقدمهم في العمر إلى جانب الصور الأصلية، يمكن أن يحرك ذلك ذكريات أو ربما شاهد أحد ما هؤلاء الأشخاص وهم يتجولون".

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية تعرض كذلك مبلغ 5 ملايين دولار مكافأة لمن يقدم معلومات تساعد في القبض عليهم، من خلال "برنامج مكافآت من أجل العدالة".

وأدرجت الخارجية الأمريكية المجموعة على لائحتها للمنظمات الإرهابية، وكذلك على قائمة الأف بي آي لـ "أكثر الإرهابيين المطلوبين"، وهم: ودود محمد حافظ التركي وجمال سعيد عبد الرحيم ومحمد عبدالله خليل حسين الرحايل ومحمد احمد المنور.

AP HANDOUT / FBI / AFP

وجرت عملية الخطف في 5 سبتمبر/أيلول 1986 عندما سيطر الخاطفون المنتمون لمنظمة "أبو نضال" الفلسطينية على طائرة تابعة للشركة الأمريكية (الرحلة 73) لنحو 16 ساعة خلال توقفها في كراتشي، علما أن الرحلة كانت في طريقها من مومباي إلى نيويورك.

وقتل 20 شخصا من الركاب والطاقم بينهم مواطنان أمريكيان في عملية الخطف بعد انتهت الأزمة بفتح الخاطفين النار على الركاب والطاقم، مما دفع فرقة كوماندوس باكستانية على اقتحام الطائرة وإلقاء القبض على الخاطفين.

وأقر الرجال الأربعة إضافة إلى خاطف خامس هو زيد حسن عبد اللطيف السفاريني في جلسة محاكمة في باكستان عام 1988، بتنفيذ الهجوم وحكم عليهم بالإعدام، لكن الحكم تم تخفيضه فيما بعد إلى السجن المؤبد.

وأطلق سراح السفاريني من السجن في باكستان عام 2001 لكن سرعان ما اعتقله السلطات الأمريكية ليحكم عليه في واشنطن بالسجن 160 عاما.

أما الخاطفون الأربعة الآخرون فقد أطلقت باكستان سراحهم بعد إنهاء عقوبتهم عام 2008.

المصدر: أ ف ب

علي جعفر