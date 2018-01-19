البيت الأبيض: بينس سيزورالشرق الأوسط كما هو مقرر

أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس سيسافر إلى الشرق الأوسط لإجراء محادثات مع قادة مصر وإسرائيل والأردن، حتى لو "أغلقت الحكومة" الأمريكية.

وقالت أليسا فرح المتحدثة باسم بينس: "اجتماعات نائب الرئيس، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والأهداف الدبلوماسية لأمريكا، ولذلك سيسافر نائب الرئيس إلى الشرق الأوسط كما هو مقرر".

إقرأ المزيد

وتواجه الولايات المتحدة أزمة في اعتماد حجم الإنفاق الحكومي، يمكن أن تؤدي إلى "إغلاق حكومي"، مساء الجمعة، إذا لم يحدث توافق بين الجمهوريين والديمقراطيين على حجم الإنفاق الحكومي.

وكان من المقرر، مبدئيا، أن يقوم نائب الرئيس الأمريكي بجولة إلى الشرق الأوسط تشمل كلا من مصر وإسرائيل وفلسطين، في الفترة بين 19 إلى 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن البيت الأبيض اتخذ قرارا بتأجيلها بذريعة ضرورة حضور بينس في واشنطن خلال تصويت الكونغرس على خطة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالإصلاح الضريبي.

لكن تأجيل هذه الزيارة جرى على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدء نقل السفارة الأمريكية هناك من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة حول قضية الصفة القانونية للقدس.

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي