بينس يزور مصر والأردن وإسرائيل في 20-23 من الشهر الجاري

أعلن البيت الأبيض اليوم أن مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي سيزور مصر والأردن وإسرائيل خلال الفترة 20 - 23 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال البيت الأبيض في بيان أن بينس سيجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار الجولة التي كان المفترض أن يقوم بها الشهر الماضي، بعد أن اعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولكن تم تأجيلها.

وأضاف البيان أن بنس، وهو مؤيد قوي لقرار ترامب حول القدس، سيزور أيضا حائط البراق في القدس وسيلقي خطابا في البرلمان الإسرائيلي.

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المصدر: رويترز

علي جعفر