رفع الحصانة عن رئيس الحكومة التشيكية

صوت نواب تشيكيون على رفع الحصانة النيابية عن رئيس الحكومة المستقيل أندريه بابيتش المتهم بالاستفادة بشكل غير شرعي من قروض أوروبية، بعد 3 أيام من فشل حكومته بالحصول على ثقة البرلمان.

وقال نائب رئيس مجلس النواب التشيكي توميو أوكامورا: "البرلمان صوت لصالح رفع الحصانة بأكثرية 111 نائبا مقابل 69 صوتوا ضده، من أصل 180 نائبا حضروا الجلسة".

وبات بإمكان القضاء الآن ملاحقة بابيتش بعد رفع الحصانة عنه.

ويعتبر بابيتش (63 عاما) ثاني أغنى رجل في التشيك، بحسب "فوربس"، ويواجه تهمة اختلاس مليوني يورو من المساعدات الأوروبية في إطار مشروع بناء مجمع فندقي على بعد 60 كلم جنوب العاصمة براغ.

من جهته يرفض بابيتش وبشكل قاطع الاتهامات، معتبرا أن "دوافعها سياسية".

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي