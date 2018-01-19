شاهد.. رئيس وزراء الدنمارك يخاطر لتحية جيشه

أظهر فيديو انتشر على موقع "يوتيوب" رئيس وزراء الدنمارك وهو يخاطر سعيا لتحية طياريه في السماء.

ويظهر الفيديو رئيس وزراء الدنمارك لارس راسموسن وهو يقوم بتحية قائدي مقاتلتي "إف- 16" من القوات الجوية لبلاده في السماء، ووقف عند الباب الخلفي لطائرة شحن من طراز "سي- 130" وبابها مفتوح ورفع يده للتحية، في موقف يعد شديد الخطورة على حياته باعتباره مسؤولا بالغ الأهمية.

والتقط هذا الفيديو الاثنين الماضي، في سماء ليتوانيا، أثناء المناورات التي تجريها طائرات سلاح الجو لحلف شمال الأطلسي شرقي أوروبا.

المصدر: وكالات

علي جعفر