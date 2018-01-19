تلميذ يهاجم المدرسة بفأس شرقي روسيا
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هاجم مراهق زملاءه في المدرسة مستخدما فأسا وزجاجة حارقة في مدينة أولان أودي عاصمة جمهورية بورياتيا شرقي روسيا، ولم يتوقف عن الهجوم إلا بعد وصول الشرطة.
وأفادت وسائل الإعلام بأن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة تلاميذ ومعلم، تم نقلهم إلى المستشفى، وما زالت التحقيقات جارية إذ لم تعرف بعد دوافع المهاجم.
وفي التحقيقات هاجم المراهق، وهو تلميذ في الصف التاسع، زملاءه أثناء حصة دراسية ومن ثم قام بإلقاء زجاجة حارقة داخل الصف.
المصدر: نوفوستي
نتاليا عبدالله
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