ماي وماكرون: سياسة روسيا الخارجية والدفاعية "عدوانية"

قال بيان بريطاني فرنسي مشترك، إن باريس ولندن، تقيمان السياسة الروسية الخارجية والدفاعية، على أنها "أكثر عدوانية"، بيد أنها ترى ضرورة إقامة حوار بناء مع موسكو.

وصدر البيان المشترك اليوم الخميس، في ختام لقاء جمع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقد في الأكاديمية العسكرية الملكية في مدينة ساندهيرست الإنجليزية بالقرب من لندن، في إطار أول زيارة رسمية يجريها ماكرون إلى بريطانيا منذ انتخابه رئيسا لفرنسا العام الماضي.

وذكر البيان أن "بريطانيا وفرنسا تتقاسمان تقييما مشتركا للسياسة الخارجية والدفاعية الروسية الأكثر عدوانية، والتي تسير جنبا إلى جنب مع القلق تجاه مختلف أشكال التخويف الاستراتيجي، بما في ذلك استخدام التضليل، والإجراءات العدائية في الفضاء السيبراني والأنشطة التخريبية في المجال السياسي".

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وأضاف البيان، أنه "يتعين على بريطانيا وفرنسا العمل معا لحل المشاكل الأمنية التي قد تنشأ نتيجة لذلك، بينما تحاول في الوقت نفسه إقامة حوار بناء مع موسكو من خلال القنوات المناسبة".

ووفقا لماي وماكرون، فإنه من الممكن تحقيق هذه الأهداف من خلال "الجمع بين التجاوب الصلب والحوار، وخاصة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي لا تزال روسيا مؤثرا رئيسيا فيها".

ترفض موسكو باستمرار تصريحات السياسيين الغربيين حول التخويف المزعوم من جانب روسيا، للدول المجاورة والتدخل في شؤونها الداخلية.

المصدر: تاس

إياد قاسم