الهند تطلق صاروخا عابرا للقارات يحمل رؤوسا نووية

أجرت الهند للمرة الخامسة، اختبارا لإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "Agni-V"، من جزيرة "عبد الكلام" الواقعة على ساحل الهند الشرقي .

ووفقا لصحيفة " The Times Of India"، فقد أطلق الصاروخ من الجزيرة اليوم الخميس، 18 يناير 2018، دون التطرق إلى تفاصيل الاختبار.

ويمكن للصاروخ الذي يتضمن ثلاث مراحل، حمل رأس حربي نووي لمسافة تزيد على خمسة آلاف كيلومتر، تمكنه على وجه الخصوص، من الوصول إلى المناطق الشمالية من الصين.

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ويبلغ طول الصاروخ 17 مترا، ويزن 50 طنا، وأجريت الاختبارات السابقة للصاروخ في أبريل 2012، وسبتمبر 2013، ويناير 2015، وديسمبر 2016.

وتعتزم الهند تنفيذ عدة اختبارات للصاروخ الذي سيدفعها لتحل في المركز السادس (أو السابع مع الأخذ في الاعتبار كوريا الشمالية) للدول المالكة لصواريخ باليستية قادرة على التحليق لمسافة أكثر من 5 آلاف كيلومترا، وذلك بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

المصدر: lenta.ru

إياد قاسم