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سليماني: ليتهم حرقوني 10 مرات بدل العلم الإيراني!

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سليماني: ليتهم حرقوني 10 مرات بدل العلم الإيراني!
AFP STR
قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني - أرشيف
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تمنى قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لو أن الشخص الذي أحرق العلم الإيراني خلال أعمال الشغب، أضرم النار بجسد سليماني عشرة مرات عوضا عن العلم.

وأشار اللواء سليماني خلال مشاركته في الذكرى الثالثة لتأبين "مهدي نوروزي"، إلى المشهد الذي أثار غضب كل الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عدة أيام، قائلا: "السبب الحقيقي لانتصار إيران هو البعد الداخلي لها وليس الخطابات الاحتفالية".

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وشدد سليماني على أن "إحباط إيران للإرهاب المصنع أمريكيا من أهم إنجازات السياسية الخارجية..

العالم تنفس الصعداء عبر انتصار محور المقاومة على المجموعات التكفيرية والإرهابية، وهذا النصر لا يقدر بثمن من الناحية الإنسانية.

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي

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