سفير السعودية يصل إلى عدن ويلتقي بن دغر

أفاد مراسلنا في عدن، اليوم الخميس، بأن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وصل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والتقى برئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر.

وأوضح مراسلنا أن رئيس الوزراء اليمني لدى استقباله آل جابر عبر عن "شكر الحكومة والشعب اليمني على مواقف المملكة الداعمة لأمن اليمن ووحدته واقتصاده واستقراره وأخيرا توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإيداع ملياري دولار أمريكي إلى حساب البنك المركزي اليمني الذي انعكس إيجابا وعزز من قيمة الريال أمام العملات الأجنبية".

وكان آل جابر كتب على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" فور وصوله صباح اليوم: "في عدن برفقة مجموعة من الخبراء والمهندسين السعوديين للقاء رئيس الوزراء اليمني وأعضاء حكومته للتشاور ومناقشة خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن".

في عدن برفقة مجموعة من الخبراء والمهندسين السعوديين للقاء رئيس الوزراء اليمني وأعضاء حكومته للتشاور ومناقشة خطة العمليات الانسانية الشاملة في اليمن.#خادم_الحرمين_الشريفين_يرفع_المعاناة_عن_الشعب_اليمني — محمد ال جابر (@mohdsalj) ١٨ يناير، ٢٠١٨

ونقلت وسائل إعلام عن السفير السعودي قوله "سنعقد لقاء تشاوريا مع الحكومة اليمنية لبدء تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، خلال أيام وسندرس مع الحكومة اليمنية الاحتياجات العاجلة ليستفيد جميع أبناء الشعب اليمني".

السفير السعودي محمد آل جابر لوسائل الإعلام: سنعقد لقاءً تشاورياً مع الحكومة اليمنية لبدء تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة في #اليمن .. وسندرس مع الحكومة اليمنية الاحتياجات العاجلة ليستفيد جميع أبناء الشعب اليمني pic.twitter.com/djMjpnAFPC — '' محمد العلاقي '' (@Mohammedelagi) ١٨ يناير، ٢٠١٨

إقرأ المزيد

وأكد آل جابر في حديثه، أن تقديم المملكة لليمن ملياري دولار أمس الأربعاء، يأتي في إطار حرص المملكة على الشعب اليمني ومقدراته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السفارة السعودية منحت اليمنيين 20 ألف تأشيرة للعمل في المملكة.

يذكر أن الملك سلمان، أوعز الأربعاء، بإيداع ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني لدعم الريال المنهار.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية + تويتر

أحمد باديان